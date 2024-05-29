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Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 мая 2024, 18:00
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От компульсивного переедания оказалось не так легко избавиться, как считалось раньше

И это показывают научные исследования
В Соединённых Штатах компульсивное переедание — наиболее распространённое расстройство пищевого поведения. Результаты недавней научной работы показали, что 61% и 45% спустя 2,5 и 5 лет соответственно после постановки первоначального диагноза всё ещё страдают от этой болезни. Ранее считалось, что ремиссия наступает в этом случае быстрее.
От компульсивного переедания оказалось не так легко избавиться, как считалось раньше
© Attention Deficit Disorder Association

Компульсивное переедание действительно со временем проходит. Но многие борются с ним годами. Важно понимать, сколько длится это состояние и насколько велика вероятность рецидива у людей.

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Psychoological Medicine.

В рамках недавней работы учёные в течение пяти лет наблюдали за 137 взрослыми, страдающими компульсивным перееданием. Возраст участников составлял от 19 до 74 лет, средний индекс массы тела у них равнялся 36. Их обследовали на наличие компульсивного переедания в начале исследование, через 2,5 и 5 лет.

От компульсивного переедания оказалось не так легко избавиться, как считалось раньше
© Unsplash/CC0 Public Domain

Через 5 лет большинство участников всё ещё сталкивались с эпизодами переедания, хотя у многих были и улучшения.

Спустя 2,5 года 61% участников по-прежнему соответствовали всем критериям наличия компульсивного переедания на момент проведения исследования, ещё у у 23% наблюдались клинически значимые симптомы, хотя они были ниже порога компульсивного переедания.

Спустя 5 лет 46% участников страдали компульсивным перееданием, ещё у 33% наблюдались клинически значимые, но подпороговые симптомы. У 35% людей, вышедших в ремиссию в течение 2,5 лет наблюдения, через 5 лет произошел рецидив либо полного, либо подпорогового компульсивного переедания.

Наконец, после изменения критериев диагностики компульсивного переедания у ещё большего количества людей обнаружили это расстройство через 2,5 и 5 лет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.