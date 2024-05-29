От компульсивного переедания оказалось не так легко избавиться, как считалось раньше

От компульсивного переедания оказалось не так легко избавиться, как считалось раньшеИ это показывают научные исследования
Компульсивное переедание действительно со временем проходит. Но многие борются с ним годами. Важно понимать, сколько длится это состояние и насколько велика вероятность рецидива у людей.
Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Psychoological Medicine.
В рамках недавней работы учёные в течение пяти лет наблюдали за 137 взрослыми, страдающими компульсивным перееданием. Возраст участников составлял от 19 до 74 лет, средний индекс массы тела у них равнялся 36. Их обследовали на наличие компульсивного переедания в начале исследование, через 2,5 и 5 лет.
Через 5 лет большинство участников всё ещё сталкивались с эпизодами переедания, хотя у многих были и улучшения.
Спустя 2,5 года 61% участников по-прежнему соответствовали всем критериям наличия компульсивного переедания на момент проведения исследования, ещё у у 23% наблюдались клинически значимые симптомы, хотя они были ниже порога компульсивного переедания.
Спустя 5 лет 46% участников страдали компульсивным перееданием, ещё у 33% наблюдались клинически значимые, но подпороговые симптомы. У 35% людей, вышедших в ремиссию в течение 2,5 лет наблюдения, через 5 лет произошел рецидив либо полного, либо подпорогового компульсивного переедания.
Наконец, после изменения критериев диагностики компульсивного переедания у ещё большего количества людей обнаружили это расстройство через 2,5 и 5 лет.
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