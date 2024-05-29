От компульсивного переедания оказалось не так легко избавиться, как считалось раньше

Через 5 лет большинство участников всё ещё сталкивались с эпизодами переедания, хотя у многих были и улучшения.

Спустя 2,5 года 61% участников по-прежнему соответствовали всем критериям наличия компульсивного переедания на момент проведения исследования, ещё у у 23% наблюдались клинически значимые симптомы, хотя они были ниже порога компульсивного переедания.

Спустя 5 лет 46% участников страдали компульсивным перееданием, ещё у 33% наблюдались клинически значимые, но подпороговые симптомы. У 35% людей, вышедших в ремиссию в течение 2,5 лет наблюдения, через 5 лет произошел рецидив либо полного, либо подпорогового компульсивного переедания.

Наконец, после изменения критериев диагностики компульсивного переедания у ещё большего количества людей обнаружили это расстройство через 2,5 и 5 лет.

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