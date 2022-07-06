От уровня этого гормона в организме зависит риск депрессии у человека

Вообще более высокие, чем обычно, показатели кортизола в организме могут быть и у тех, кто в настоящее время страдает депрессией. Однако исследования также говорят о том, что по уровню кортизола можно предсказать, будет ли человек подвержен депрессивному расстройству в будущем, после периода сильного стресса.

Исследование людей в возрасте 60+, проведённое в течение первого года пандемии, продемонстрировало также, что показатели и у женщин, и у мужчин были одинаковыми.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.