От уровня этого гормона в организме зависит риск депрессии у человека

От уровня этого гормона в организме зависит риск депрессии у человекаОб этом заявили ирландские учёные
Учёные из Ирландского лонгитюдного исследования старения (TILDA) недавно узнали, что у пожилых, которые имели высокие показатели гормона стресса в 2014 году, в начале пандемии COVID-19 чаще возникала депрессия. Это удалось выяснить благодаря анализу образцов волос людей.
Вообще более высокие, чем обычно, показатели кортизола в организме могут быть и у тех, кто в настоящее время страдает депрессией. Однако исследования также говорят о том, что по уровню кортизола можно предсказать, будет ли человек подвержен депрессивному расстройству в будущем, после периода сильного стресса.
Исследование людей в возрасте 60+, проведённое в течение первого года пандемии, продемонстрировало также, что показатели и у женщин, и у мужчин были одинаковыми.
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