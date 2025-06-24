Отказ от алкоголя и другие вещи, которые нужно делать перед сном женщинам 50+

Выпейте безалкогольный коктейль. Также вы можете попробовать безалкогольное вино или пиво. Алкоголь же перед сном приводит к прерывистому и менее спокойному сну. Это подтверждают исследования. Они связывают более высокое потребление спиртного с более коротким, менее восстанавливающим сном и с храпом.

Съешьте богатую белком закуску. После 50 лет женщины теряют мышечную массу быстрее из-за гормональных сдвигов. Поэтому Джейми Ли Макинтайр, магистр наук, сертифицированный диетолог, рекомендует перед сном есть что-то белковое (греческий йогурт, творог или растительный белковый коктейль). Это поддерживает ночное восстановление и синтез мышц, особенно в сочетании с силовыми тренировками.

Почистите зубы. Сухость во рту, потеря зубов, кариес, заболевания дёсен, рак полости рта чаще встречаются именно у пожилых. Они могут привести также к плохому питанию, ухудшению качества жизни, болезней сердца, диабета.