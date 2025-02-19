Отказ от еды после тренировки только навредит вам при наращивании мышц

Учёные выяснили, что потребление 20−40 г (или около 0,25 г на 1 кг массы тела) белка после занятий спортом стимулирует синтез мышечного белка и улучшает мышечную массу. Это количество даёт примерно 10−12 г незаменимых аминокислот — ключевых строительных блоков для восстановления и роста мышц. Получить их можно только через пищу.

Нельзя забывать и об углеводах. Организму после тренировки они тоже нужны: для пополнения запасов гликогена (то есть энергетических резервов). Научно доказано, что сочетание высококачественного источника белка с углеводами — эффективная стратегия для улучшения силы и состава тела. Также это помогает восстанавливать и наращивать мышцы и запасы энергии.

Важную роль играет и время приёма пищи. Согласно научным работам, лучшее время для питания после тренировки — в течение двух часов после её окончания.

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