Отказ от этих восьми продуктов убережёт вас от проблем с щитовидкой

Щитовидная железа держит под контролем почти все функции организма человека. Всем клеткам нашего тела необходимы гормоны щитовидной железы, поэтому важно следить за тем, чтобы их количество находилось в норме.

Также большую роль в поддержании здоровья щитовидки играет питание. Например, для этого придётся отказаться от некоторых продуктов.

Капуста. Дело в том, что все крестоцветные овощи вроде белокочанной капусты отрицательно влияют на то, как щитовидная железа использует йод. Если вы будете есть слишком много таких продуктов, то щитовидка будет работать слишком медленно или чересчур активно. Сделать менее вредными эти овощи можно при помощи термической обработки.

Свежевыжатые соки. Для щитовидной железы будет лучше, если вы станете есть овощи и фрукты, а не делать из них соки.

Соевые бобы. Соя не даёт гормонам щитовидной железы, которые назначают пациентам, всасываться.