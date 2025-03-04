Отказ от готовых блюд и другие способы сэкономить на продуктах

Вот несколько советов, которые помогут вам тратить меньше денег в продуктовых.

Составьте план. Подумайте о предстоящей неделе и распланируйте её. Найдите несколько простых рецептов или положитесь на те, которые вы знаете и любите. В один день ешьте остатки еды, в другой берите продукты из кладовой. Чтобы ничего не испортилось в холодильнике, ешьте морепродукты или свежее мясо в начале недели. В конце недели должны находиться блюда и продукты с более длительным сроком хранения.

Напишите список покупок. Придерживайтесь его, когда идёте в магазин. Это лучшая гарантия того, что вы не потратите деньги на то, что вам на самом деле не нужно.

Не ходите голодными за покупками. Натощак для нас всё выглядит аппетитным.

Готовьте из большего количества продуктов. Так вы сможете есть блюдо дольше и не будете выбрасывать его остатки.

Ищите выгодные предложения. Самые дорогие продукты обычно — это мясо, рыба. Поэтому ищите скидки на них и старайтесь избегать покупки того, что вам не нужно.

Держите дома хорошо укомплектованную кладовую. В ней можно хранить основные продукты: оливковое масло, консервированные или сухие бобы, макароны и консервированный тунец.