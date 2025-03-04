Отказ от готовых блюд и другие способы сэкономить на продуктах

Отказ от готовых блюд и другие способы сэкономить на продуктахОсобенно актуально это сейчас
Вот несколько советов, которые помогут вам тратить меньше денег в продуктовых.
Составьте план. Подумайте о предстоящей неделе и распланируйте её. Найдите несколько простых рецептов или положитесь на те, которые вы знаете и любите. В один день ешьте остатки еды, в другой берите продукты из кладовой. Чтобы ничего не испортилось в холодильнике, ешьте морепродукты или свежее мясо в начале недели. В конце недели должны находиться блюда и продукты с более длительным сроком хранения.
Напишите список покупок. Придерживайтесь его, когда идёте в магазин. Это лучшая гарантия того, что вы не потратите деньги на то, что вам на самом деле не нужно.
Не ходите голодными за покупками. Натощак для нас всё выглядит аппетитным.
Готовьте из большего количества продуктов. Так вы сможете есть блюдо дольше и не будете выбрасывать его остатки.
Ищите выгодные предложения. Самые дорогие продукты обычно — это мясо, рыба. Поэтому ищите скидки на них и старайтесь избегать покупки того, что вам не нужно.
Держите дома хорошо укомплектованную кладовую. В ней можно хранить основные продукты: оливковое масло, консервированные или сухие бобы, макароны и консервированный тунец.
Извлеките максимум пользы из остатков еды. Можете попробовать даже приготовить новое блюдо из того, что вчера вечером не съели. Остатки приготовленного стейка и говяжьего фарша — прекрасное дополнение к салатам, остатки пасты — к супу. Если оставшиеся продукты можно заморозить, то сделайте это.
Присмотритесь к разным предложениям. Подумайте о том, чтобы покупать продукты в разных магазинах.
Готовьте дома. Благодаря этому у вас всегда будет готовая еда на вынос и вы не станете тратиться на кафе и рестораны.
Присоединяйтесь к CSA. Это касается именно жителей США. Благодаря этой программе людям предоставляют свежие продукты прямо с фермы.
Покупайте оптом (но проверяйте цены за единицу товара). Правда, иногда такие товары могут быть дороже, чем упакованные.
Избегайте готовых блюд. Вам придётся выбросить упаковку от них, а ещё некоторые готовые блюда рассчитаны на более чем одного человека.