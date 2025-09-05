Отказ от молочных продуктов, фасоли, крестоцветных овощей и хлопьев с большим количеством клетчатки избавит вас от вздутия

Это на своём примере проверила диетолог

Даже здоровое питание не гарантирует, что у вас не будет вздутия живота. Его причиной могут стать даже некоторые продукты. Вот что советует исключить из рациона Лена Бакович, магистр наук, зарегистрированный диетолог, сертифицированный диетолог, член Национальной ассоциации врачей-специалистов по пищевым наукам (CNSC) из Live It Up.