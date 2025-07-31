Отказ от общения и другие вещи, которые приведут к ухудшению когнитивных способностей

Отказ от общения и другие вещи, которые приведут к ухудшению когнитивных способностейПроявиться это может уже в 45 лет
Употребление слишком большого количества искусственных подсластителей. Искусственно подслащённые напитки (диетическая газировка) связаны с высоким риском развития деменции и болезни Альцгеймера. При этом большое количество сахара тоже вредно: его связывают с ухудшением памяти и более высокой вероятностью столкнуться с деменцией.
Пропуск физических упражнений. Физическая активность повышает пульс, увеличивает приток крови к мозгу, уровень вещества, играющего роль в памяти и когнитивном развитии. Старайтесь уделять ежедневно физической активности низкой или средней интенсивности около 30 минут.
Избегание общения. Люди, имеющие крепкие социальные связи, реже сталкиваются с ухудшением когнитивных способностей. Важно при этом взаимодействовать с другими вживую: согласно исследованию 2021 года, чрезмерное использование экранов связано с ранним снижением когнитивных способностей.
Игнорирование проблем со сном. Старайтесь спать семь-девять часов в сутки. Если даже при таком количестве сна вы не чувствуете себя отдохнувшим, то это может указывать на апноэ сна.
Зацикливание на модных диетах и дорогих «суперфудах». С улучшением когнитивных функций связаны продукты, которые на считаются суперфудами. Это свёкла, яйца, грецкие орехи. Защитить от ухудшения работы мозга могут также красный перец, апельсины, клубника и другие продукты, содержащие много антиоксидантов.
Игнорирование факторов стресса. Некоторые исследования демонстрируют, что перенапряжение на работе в среднем возрасте связано с ухудшением когнитивных способностей в более позднем возрасте. При этом в статье, опубликованной в 2023 году в журнале Archives of Gerontology and Geriatrics, отмечается, что пассивная работа с низким уровнем контроля связана с более высоким риском снижения когнитивных способностей и физических возможностей, особенно у мужчин. В то же время активная работа (управленческие и профессиональные роли с высоким уровнем контроля и требований) связана с улучшением когнитивного здоровья. Полностью исключить стресс из жизни невозможно, но найдите для себя способы с ним справляться.
Отказ от яичных желтков. Именно в желтке содержатся питательные вещества, влияющие на работу мозга. Это холин и лютеин. Ещё один хороший источник холина - это курица.
Слишком много алкоголя. Регулярное чрезмерное употребление спиртного (более двух порций в день) связывают со снижением когнитивных способностей.
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