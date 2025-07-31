Отказ от общения и другие вещи, которые приведут к ухудшению когнитивных способностей

Употребление слишком большого количества искусственных подсластителей. Искусственно подслащённые напитки (диетическая газировка) связаны с высоким риском развития деменции и болезни Альцгеймера. При этом большое количество сахара тоже вредно: его связывают с ухудшением памяти и более высокой вероятностью столкнуться с деменцией.

Пропуск физических упражнений. Физическая активность повышает пульс, увеличивает приток крови к мозгу, уровень вещества, играющего роль в памяти и когнитивном развитии. Старайтесь уделять ежедневно физической активности низкой или средней интенсивности около 30 минут.

Избегание общения. Люди, имеющие крепкие социальные связи, реже сталкиваются с ухудшением когнитивных способностей. Важно при этом взаимодействовать с другими вживую: согласно исследованию 2021 года, чрезмерное использование экранов связано с ранним снижением когнитивных способностей.

Игнорирование проблем со сном. Старайтесь спать семь-девять часов в сутки. Если даже при таком количестве сна вы не чувствуете себя отдохнувшим, то это может указывать на апноэ сна.