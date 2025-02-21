Отказ от пластиковых контейнеров и другие способы снизить воздействие микропластика

Отказ от пластиковых контейнеров и другие способы снизить воздействие микропластикаВот что рекомендуют в этом случае делать специалисты
Откажитесь от пластика при приготовлении пищи. Это касается разделочных досок, кухонной утвари, столовых приборов. Выбирайте лучше чугунную, металлическую или керамическую посуду, деревянные, силиконовые или металлические столовые приборы.
Попрощайтесь с пластиковыми контейнерами для еды. Особенно если вы разогреваете в них пищу. Вместо них попробуйте использовать стеклянные или металлические контейнеры и берите их с собой, если вы собираетесь есть вне дома.
Подумайте о возможности использования бамбуковой зубной щётки и шёлковой нити. В 2024 году учёные из Индии обнаружили, что с пластиковых зубных щёток и пластиковых нитей микропластик попадает в организм. При этом у зубных щёток было из всех средств гигиены полости рта наибольшее количество микропластика: от 30 до 120 частиц на щетку.
Приобретите непластиковую многоразовую бутылку для воды. Результаты исследования, опубликованного в 2024 году, показали: человек может потреблять более 200 тысяч частиц нанопластика с 1 л бутилированной воды. Также было обнаружено, что фильтр для воды, установленный под раковиной, может удалить часть микропластика, который есть в воде.
Обратите внимание на материал вашей одежды. На основе пластика изготавливаются такие ткани, как полиэстер, нейлон, акрил и спандекс. Покупайте одежду из натуральных волокон (хлопка) и в целом старайтесь носить меньше одежды. Это сократит количество микропластика, который попадает в окружающую среду.
Узнайте о вариантах переработки предметов из пластика в вашем регионе. По возможности старайтесь избегать пластиковых вещей и как можно дольше ремонтировать ноутбуки, телефоны, телевизоры и автомобили, а не заменять их новыми.
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