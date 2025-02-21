Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 февраля 2025, 15:45
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Отказ от пластиковых контейнеров и другие способы снизить воздействие микропластика

Вот что рекомендуют в этом случае делать специалисты
Учёные обнаружили, что крошечные частицы пластика есть почти в каждом органе нашего тела. Скорее всего, избежать полностью влияния микропластика не получится. Однако можно уменьшить это воздействие.
Отказ от пластиковых контейнеров и другие способы снизить воздействие микропластика
© Poison Control

Откажитесь от пластика при приготовлении пищи. Это касается разделочных досок, кухонной утвари, столовых приборов. Выбирайте лучше чугунную, металлическую или керамическую посуду, деревянные, силиконовые или металлические столовые приборы.

Попрощайтесь с пластиковыми контейнерами для еды. Особенно если вы разогреваете в них пищу. Вместо них попробуйте использовать стеклянные или металлические контейнеры и берите их с собой, если вы собираетесь есть вне дома.

Подумайте о возможности использования бамбуковой зубной щётки и шёлковой нити. В 2024 году учёные из Индии обнаружили, что с пластиковых зубных щёток и пластиковых нитей микропластик попадает в организм. При этом у зубных щёток было из всех средств гигиены полости рта наибольшее количество микропластика: от 30 до 120 частиц на щетку.

Отказ от пластиковых контейнеров и другие способы снизить воздействие микропластика
© Alistair Berg / Getty Images

Приобретите непластиковую многоразовую бутылку для воды. Результаты исследования, опубликованного в 2024 году, показали: человек может потреблять более 200 тысяч частиц нанопластика с 1 л бутилированной воды. Также было обнаружено, что фильтр для воды, установленный под раковиной, может удалить часть микропластика, который есть в воде.

Обратите внимание на материал вашей одежды. На основе пластика изготавливаются такие ткани, как полиэстер, нейлон, акрил и спандекс. Покупайте одежду из натуральных волокон (хлопка) и в целом старайтесь носить меньше одежды. Это сократит количество микропластика, который попадает в окружающую среду.

Узнайте о вариантах переработки предметов из пластика в вашем регионе. По возможности старайтесь избегать пластиковых вещей и как можно дольше ремонтировать ноутбуки, телефоны, телевизоры и автомобили, а не заменять их новыми.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.