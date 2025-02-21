Отказ от пластиковых контейнеров и другие способы снизить воздействие микропластика

Откажитесь от пластика при приготовлении пищи. Это касается разделочных досок, кухонной утвари, столовых приборов. Выбирайте лучше чугунную, металлическую или керамическую посуду, деревянные, силиконовые или металлические столовые приборы.

Попрощайтесь с пластиковыми контейнерами для еды. Особенно если вы разогреваете в них пищу. Вместо них попробуйте использовать стеклянные или металлические контейнеры и берите их с собой, если вы собираетесь есть вне дома.

Подумайте о возможности использования бамбуковой зубной щётки и шёлковой нити. В 2024 году учёные из Индии обнаружили, что с пластиковых зубных щёток и пластиковых нитей микропластик попадает в организм. При этом у зубных щёток было из всех средств гигиены полости рта наибольшее количество микропластика: от 30 до 120 частиц на щетку.