Отказ от сыра положительно скажется на вашем здоровье. И вот как именно

Определённые виды сыра содержат чересчур много натрия, жира и калорий. Всё это может способствовать развитию диабета 2 типа, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, инсульта, гипертонии и других болезней.

Доктор медицинских наук и директор программы питания Whole Cities Foundation Акуа Вулбрайт советует постараться есть сыра как можно меньше. Если вы в группе риска развития гипертонии или уже страдаете от повышенного давления, то держитесь подальше от твёрдых сыров, если хотите снизить употребление натрия - избегайте твёрдых сыров и феты.

А вот что вас ждёт, если вы полностью откажетесь от употребления сыра.