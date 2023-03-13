Отказ от сыра положительно скажется на вашем здоровье. И вот как именно

Отказ от сыра положительно скажется на вашем здоровье. И вот как именноВас ждёт четыре эффекта
Сыр добавляют во многие блюда. Тем не менее он может навредить организму. И вот к чему приведёт отказ от этого продукта.
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Определённые виды сыра содержат чересчур много натрия, жира и калорий. Всё это может способствовать развитию диабета 2 типа, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, инсульта, гипертонии и других болезней.
Доктор медицинских наук и директор программы питания Whole Cities Foundation Акуа Вулбрайт советует постараться есть сыра как можно меньше. Если вы в группе риска развития гипертонии или уже страдаете от повышенного давления, то держитесь подальше от твёрдых сыров, если хотите снизить употребление натрия - избегайте твёрдых сыров и феты.
А вот что вас ждёт, если вы полностью откажетесь от употребления сыра.
Состояние кожи улучшится. Исследования показывают, что из-за молочных продуктов кожное сало вырабатывается активнее. Это способствует появлению акне.
Уменьшатся симптомы метеоризма. В частности, вы избавитесь от проблем с пищеварением, вздутия живота. Также решить проблему может употребление безлактозных сортов сыра.
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Вы будете реже страдать от мигрени. Дело в том, что в некоторых сортах сыра содержится много тирамина. Это аминокислота, из-за которой часто возникает мигрень и головные боли. К подобным сырам относятся швейцарский сыр, сыр с плесенью, пармезан, чеддер.
Снизится риск здоровья сердца. Всё благодаря тому, что отказ от сыра помогает держать под контролем холестерин и уменьшает вероятность развития сердечно-сосудистых осложнений.
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