Отказ от углеводов и не только: какие «здоровые» привычки только вредят организму

Отказ от углеводов. Из-за резкого ограничения потребления одной группы макронутриентов может возникнуть дефицит питательных веществ. Вместо этого старайтесь выбирать больше цельнозерновых продуктов, бобовых и овощей вместо очищенных зёрен. Отказ от углеводов, по словам диетолога Мелиссы Митри, может исключить из рациона клетчатку, витамины и минералы.

Чрезмерные тренировки. Это может привести к получению травмы, из-за которой вы не сможете дальше тренироваться. Помните: начинать нужно медленно и постепенно. Важно также полноценно отдыхать между занятиями спортом.

Избегание глютена. Если у вас нет чувствительности к глютену или его непереносимости, то не стоит его исключать из рациона. Зёрна с глютеном содержат важные питательные вещества: в том числе клетчатку, витамины группы В и минералы.

Прерывистое голодание. Известно, например, что пропуск завтрака может принести больше вреда, чем пользы. Это может снизить уровень энергии, усилить тягу к еде в течение дня. Если хотите всё-так попробовать голодание, то проконсультируйтесь сначала с диетологом.