Откажитесь от этих продуктов: они приводят к раку

Зачастую ультрапереработанные продукты стоят довольно дёшево, их удобно брать с собой. Однако в них обычно содержится много жира, соли, сахара, искусственных добавок. Уже сейчас известно, что такая пища связана с неблагоприятными последствиями для здоровья, в том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом второго типа.

В рамках проведения исследования специалисты изучили записи Британского биобанка. Учёные хотели собрать информацию о диетах 200 тысяч взрослых среднего возраста. В течение 10 лет исследователи наблюдали за здоровьем участников.