Откажитесь от этих трёх продуктов, если у вас проблемы с суставами

Эксперты уверены, что три вида мяса принесут человеку с подагрой больше вреда, чем пользы. Вообще подагра появляется, когда в суставах накапливаются кристаллы мочевой кислоты, которые вызывают хроническое воспаление, раздражение. Пациенты страдают от таких симптомов, как сильные боли, отёк или покраснение суставов.

Старший научный сотрудник Viva! Вероника Прошек Харватова отметила, что тело человека вырабатывает мочевую кислоту при расщеплении пуринов. Больше всего пуринов сегодня находится в красном мясе, субпродуктах (почки, печень), рыбе (сардины, анчоусы, тунец, форель, морские гребешки, мидии).