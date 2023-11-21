Откажитесь от этой вредной привычки, чтобы не заболеть диабетом

Научные данные показывают, что курение влияет на способность организма регулировать уровень сахара в крови. Кроме того, эта привычка повышает вероятность развития осложнений, связанных с диабетом. Это сердечно-сосудистые заболевания, почечная недостаточность, слепота. Наконец, курение замедляет заживление ран, увеличивает риск ампутаций нижних конечностей.

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