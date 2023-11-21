Откажитесь от этой вредной привычки, чтобы не заболеть диабетом

Откажитесь от этой вредной привычки, чтобы не заболеть диабетомК этому призвали врачи
Откажитесь от курения, чтобы не заболеть диабетом . Считается, что сейчас в Великобритании до 4 миллионов человек живут с сахарным диабетом. У большинства из них - диабет 2 типа. Для профилактики развития этой болезни Всемирная организация здравоохранения, Международная диабетическая федерация и Университет Ньюкасла призывают людей отказаться от одной привычки.
Как говорится в новом докладе представителей Всемирной организации здравоохранения, Международной диабетической федерации и Университета Ньюкасла, отказ от курения снижает вероятность развития диабета на 30-40%. Это касается именно диабета 2 типа. Помимо этого, благодаря отказу от этой вредной привычки вы сможете улучшить результаты лечения диабета, снизить риск возникновения осложнений.
Научные данные показывают, что курение влияет на способность организма регулировать уровень сахара в крови. Кроме того, эта привычка повышает вероятность развития осложнений, связанных с диабетом. Это сердечно-сосудистые заболевания, почечная недостаточность, слепота. Наконец, курение замедляет заживление ран, увеличивает риск ампутаций нижних конечностей.
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