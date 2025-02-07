Отключение от работы, спорт, время с другими людьми: как получить больше пользы от отпуска

На основе существующих исследований учёные предполагают, что для возвращения благополучия к уровню, который был до отпуска, нужно примерно 43 дня. При этом дольше всего преимущества от отдыха сохраняются у тех людей, которые в свободное время занимаются определёнными видами деятельности.

Вот три способа получить максимальную пользу от отпуска, согласно новому исследованию.

Отключитесь от работы настолько, насколько это возможно. Лучше всего во время отпуска оставлять работу на работе. Если она связана с технологиями, то не пользуйтесь ноутбуком или убирайте смартфон из поля зрения, пока отдыхаете. Также может быть полезно дать знать коллегам и начальнику, что вы собираетесь наслаждаться отпуском.

Занимайтесь спортом. Наиболее тесно связана с благополучием во время отпуска именно физическая активность. Вы можете для этого отправиться в поход, поплавать в озере, отправиться на велосипедную прогулку.

Проводите время с другими людьми. Социальная активность тоже была связана с благополучием во время отпуска, хоть эта связь и была слабее, чем у физической активности. Лучше всего, если вы окружите в период отдыха себя людьми, которые дают вам позитивную энергию, смешат вас и помогают вам видеть хорошее в других.

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