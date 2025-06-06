Отсутствие белка и клетчатки в составе и другие причины, почему смузи не помогает вам похудеть

Отсутствие белка и клетчатки в составе и другие причины, почему смузи не помогает вам похудетьПроверьте себя
Не добавлять в смузи белок и клетчатку. Из-за этого вы можете быстро ощущать голод после смузи. Источники белка включают протеиновый порошок, коллагеновые пептиды, греческий йогурт, источники клетчатки - овощи, фрукты, орехи, семена.
Не обращать внимание на список ингредиентов. Во многих магазинных смузи мало белка, клетчатки и много сахара, углеводов. Выбирайте варианты, которые приготовлены из свежих либо замороженных фруктов, а не из фруктового сока или щербета. В них также должно содержаться не менее 15 г белка.
Заменять еду на низкокалорийные смузи. Если же вы всё-таки пьёте смузи вместо приёма пищи, убедитесь, что смесь содержит не менее 400 ккал и не менее 20 г белка. Также в её составе должны быть клетчатка, жиры.
Добавлять подсластители или подслащённые продукты. Лучше выбирайте смузи из натуральных сладких ингредиентов: свежих либо замороженных фруктов. Чтобы снизить количество добавленного сахара, добавляйте в смесь несладкие протеиновые порошки, несладкий йогурт и несладкое растительное молоко.
Использовать сок в качестве единственной жидкости в смузи. Это может увеличить количество углеводов и сахара. Если делаете смузи, то подумайте о том, чтобы использовать цельные фрукты и воду или несладкое растительное молоко вместо фруктового сока.
Экономить на жирах. Эти вещества нужны для получения энергии, выработки гормонов, усвоения жирорастворимых питательных веществ. Добавьте в смузи для этого авокадо или арахисовое масло.
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