Отсутствие профессионального роста и ещё четыре признака, что пора менять работу

Нет профессионального роста. Если вы хотите остаться в компании, но у вас период стагнации (когда никаких профессиональных вызовов больше нет), поговорите с руководителем о возможностях роста.

Развитие только навыков выживания. Постоянно прокачиваете навыки, которые в здоровой среде не нужны и не делают вас более востребованным? Пора уходить. Но перед этим получите беспристрастную оценку со стороны.

Нет желания позвать друзей в свою компанию. Не спешите приглашать приятелей туда, где работаете, несмотря на открытые вакансии? Возможно, вам стоит задуматься почему. Может быть, и вы достойны большего, чем нынешняя должность.