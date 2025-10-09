Отжимания и другие упражнения, которые нарастят мышцы после 50 лет

Отжимания. Первым делом встаньте в высокую планку. Ладони у вас должны находиться под плечами, а тело - образовывать прямую линию. Согните руки в локтях и опустите грудь к полу. Опускаясь, следите, чтобы тело было прямым и вытянутым. Поднимитесь обратно, выпрямляя руки. Выполните 3 подхода по 8-12 повторений.

Подъёмы на скамью. Встаньте прямо, лицом к прочному стулу или тренировочной скамье. Сделайте шаг вперёд ведущей ногой, одновременно приближая к ней вторую ногу. Всего нужно выполнить 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.