Отжимания и другие упражнения, которые покажут, стареет ли ваше тело слишком быстро

Приседание с собственным весом. Если у вас подгибаются колени, пятки поднимаются или туловище слишком сильно наклоняется вперёд, значит, вероятно, ваши мышцы и суставы не работают вместе. Встаньте, расставив ноги на ширине плеч и слегка развернув носки в стороны. Корпус должен быть напряжён, а грудь - находиться прямо. Отведите бёдра назад, как будто вы тянетесь к стулу. Согните колени и опускайте бёдра до тех пор, пока они не станут параллельны полу (или настолько низко, насколько позволяет ваша подвижность). Опираясь на пятки, вернитесь в исходное положение. Во время выполнения упражнения следите, чтобы колени находились над пальцами ног.

Удержание планки. Провисшая или выгнутая спина демонстрирует, что корпус у вас работает плохо. Встаньте на четвереньки и опустите предплечья на пол, локти - под плечами. Вытяните ноги назад и балансируйте на носках. Напрягите ягодицы и пресс. Удерживайте тело в прямой линии от головы до пяток. Сохраняйте это положение, не опуская и не поднимая бёдра.

Отжимания. Проблемы с выполнением полных повторений или потеря контроля над формой могут указывать, что функциональная сила у вас угасает быстрее, чем должна. Начните с положения высокой планки: руки должны быть расположены чуть шире плеч. Напрягите корпус и ягодицы. Опустите грудь к полу, согнув локти под углом 45 градусов. От головы до пяток тело должно образовывать прямую линию.