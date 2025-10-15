Отжимания и ещё три упражнения, которые помогут вам прожить дольше после 45 лет

Приседания. Они укрепляют мышцы, которые поддерживают суставы, и улучшают плотность костей. Выполняйте приседания в 3 подхода по 12–15 повторений. Между этими подходами отдыхайте 60–90 секунд. Следите при этом, чтобы колени находились на одной линии с пальцами ног.

Отжимания. Эти упражнения помогают укрепить верхнюю часть тела, защитить мышцы плеч и груди. Выполняйте всё в 3 подхода по 8–12 повторений. Отдыхайте между подходами 60–90 секунд. Не допускайте провисания бёдер и прогиба поясницы. Корпус должен оставаться напряжённым, а тело - прямым.