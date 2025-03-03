Отжимания, планка и не только: упражнения, которые сохранят силу мышц после 40

Вот несколько упражнений для развития силы.

Приседания сидя-стоя. В идеале нужно выполнять их по 10 раз в три подхода.

Отжимания. Доведите их количество до 10 в трёх подходах. По мере улучшения физической формы пробуйте выполнять каждый подход из 10 повторений в разном положении. Это может быть 10 отжиманий от стены, 10 отжиманий от скамьи и 10 отжиманий с колен.

Планка. Начните с трёх подходов, удерживая каждый максимально долго. Постепенно увеличивайте время удерживания планки минимум до 30−60 секунд.