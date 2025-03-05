Отжимания, приседания и не только: лучшие упражнения для укрепления тела

Отжимания, приседания и не только: лучшие упражнения для укрепления телаВне зависимости от вашего возраста
Планка. Она помогает укрепить грудные мышцы, ромбовидные мышцы, разгибатели позвоночника.
Отжимания. Это динамичная версия планки, но на прямых руках.
Боковая планка. Это упражнение задействует косые мышцы живота и боковые мышцы тела.
Приседания. Задействуются при их выполнении ягодичные мышцы, подколенные сухожилия, мышцы-сгибатели колена, квадрицепсы.
Выпады. Они помогают укрепить ягодичные мышцы, подколенные сухожилия, мышцы-сгибатели колена, квадрицепсы.
Подъёмы пяток. Задействуются в этом случае икры, лодыжки, стопы. Вы также тренируете баланс и координацию.
Мостик и растяжка ног. При мостике работают ягодичные мышцы, подколенные сухожилия, разгибатели позвоночника, при растяжке ног — корпус и всё тело.
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