Отжимания, приседания и не только: лучшие упражнения для укрепления тела

Выпады. Они помогают укрепить ягодичные мышцы, подколенные сухожилия, мышцы-сгибатели колена, квадрицепсы.

Подъёмы пяток. Задействуются в этом случае икры, лодыжки, стопы. Вы также тренируете баланс и координацию.

Мостик и растяжка ног. При мостике работают ягодичные мышцы, подколенные сухожилия, разгибатели позвоночника, при растяжке ног — корпус и всё тело.

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