Овощи, бобовые, цельнозерновые, омега-3 защитят вас от рака печени

Для проведения нового исследования учёные использовали публикации Международного агентства по изучению рака и доклад Всемирного фонда исследований рака/Американского института исследований рака за 2018 год. Также они проанализировали базу данных медицинских исследований, чтобы найти работы, посвящённые определённым продуктам питания и их связи с гепатоцеллюлярной карциномой.

Было обнаружено, что на риск развития рака печени влияют некоторые продукты.

Мясо. Переработанное мясо Международное агентство по изучению рака признало канцерогенным для человека, а красное мясо - вероятно вызывающим рак. Употребление переработанного мяса было связано с повышением риска рака печени на 20%.

Жиры. Употребление большего количества омега-3 жирных кислот (как в рыбе и льняном семени) может быть связано со снижением риска развития рака печени на 51%. В то же время употребление ольшего количества насыщенных жиров было связано с повышением вероятности развития рака печени на 34%.

Углеводы. Некоторые исследования показывают, что употребление сладких напитков с сахаром может повысить риск возникновения рака печени в два раза.