Овощи, бобовые, цельнозерновые, омега-3 защитят вас от рака печени

Овощи, бобовые, цельнозерновые, омега-3 защитят вас от рака печениОб этом говорится в новом исследовании
Для проведения нового исследования учёные использовали публикации Международного агентства по изучению рака и доклад Всемирного фонда исследований рака/Американского института исследований рака за 2018 год. Также они проанализировали базу данных медицинских исследований, чтобы найти работы, посвящённые определённым продуктам питания и их связи с гепатоцеллюлярной карциномой.
Было обнаружено, что на риск развития рака печени влияют некоторые продукты.
Мясо. Переработанное мясо Международное агентство по изучению рака признало канцерогенным для человека, а красное мясо - вероятно вызывающим рак. Употребление переработанного мяса было связано с повышением риска рака печени на 20%.
Жиры. Употребление большего количества омега-3 жирных кислот (как в рыбе и льняном семени) может быть связано со снижением риска развития рака печени на 51%. В то же время употребление ольшего количества насыщенных жиров было связано с повышением вероятности развития рака печени на 34%.
Углеводы. Некоторые исследования показывают, что употребление сладких напитков с сахаром может повысить риск возникновения рака печени в два раза.
Зерновые, овощи, фрукты, бобовые. Регулярное употребление клетчатки учёные связывают со снижением риска развития рака печени на 34%. Каждые 50 г клетчатки в сутки при этом снижают это риск на 23%, а бобовые (фасоль и чечевица) - на 14% (польза появляется при употреблении 8-40 г клетчатки в день).
Микронутриенты. Со снижением вероятности развития рака печени связано употребление витамина Е, фолиевой кислоты, бета-каротина и марганца. Более высокий уровень витамина D в крови также уменьшает шансы столкнуться с раком печени на 47%.
Модели питания. Более строгое соблюдение средиземноморской диеты оказалось связано со снижением риска возникновения рака печени на 32% после поправки на такие факторы, как диабет, курение, индекс массы тела. У этой диеты в целом были самые сильные и стабильные результаты. Кроме того, растительные диеты в целом связаны были с более низким риском развития рака печени, а западные диеты - с повышенным.
Результаты проведённого исследования опубликованы в журнале Nutrition Reviews.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.