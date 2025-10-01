Овощи, фрукты и не только: эти продукты сделают вас энергичнее

Овощи, фрукты и не только: эти продукты сделают вас энергичнееДобавьте их в свой рацион
Необработанные продукты. Выбирайте такие, в которых много железа, магния, витаминов группы В, углеводов.
Фрукты и овощи. Они содержат большое количество сложных углеводов и питательных веществ, наполняющих энергией. Также в них может быть много витамина С: например, в брокколи, перце, цитрусовых, киви, ананасе, арбузе, листовой зелени.
Напитки без кофеина. Обратите внимание на кокосовую воду. Она содержит много углеводов, магния и других электролитов.
Постный белок. Продукты, в которых много железа и витамина B12, помогают предотвратить усталость и дают большой прилив энергии. Нежирный белок содержится в некоторых кусках красного мяса, рыбе, птице, тофу.
Цельное зерно и сложные углеводы. Обратите внимание на коричневый рис, булгур, фарро, лебеду.
Вода. Обезвоживание может привести к усталости и раздражительности.
Бананы. За счёт сочетания клетчатки и углеводов их можно назвать отличным источником энергии.
Овёс. Углеводы в нём повышают уровень сахара в крови, но клетчатка приводит всё в норму.
Яйца. Они содержат много витамина D и нужны для здоровья костей. Ещё в яйцах есть витамины группы В, которые участвуют в выработке энергии.
Фасоль. В ней много сложных углеводов, дающих постоянный приток энергии после употребления.
Ягоды. Они наиболее известны высоким содержанием антиоксидантов, которые замедляют повреждение клеток или останавливают его. Также в ягодах много углеводов.
Орехи. Миндаль - ключевой перекус для энергетического заряда.
Семена чиа. Они могут похвастаться сбалансированным уровнем белков, углеводов и жиров, что даёт устойчивый приток энергии в течение дня.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.