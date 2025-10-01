Овощи, фрукты и не только: эти продукты сделают вас энергичнее

Необработанные продукты. Выбирайте такие, в которых много железа, магния, витаминов группы В, углеводов.

Фрукты и овощи. Они содержат большое количество сложных углеводов и питательных веществ, наполняющих энергией. Также в них может быть много витамина С: например, в брокколи, перце, цитрусовых, киви, ананасе, арбузе, листовой зелени.

Напитки без кофеина. Обратите внимание на кокосовую воду. Она содержит много углеводов, магния и других электролитов.

Постный белок. Продукты, в которых много железа и витамина B12, помогают предотвратить усталость и дают большой прилив энергии. Нежирный белок содержится в некоторых кусках красного мяса, рыбе, птице, тофу.

Цельное зерно и сложные углеводы. Обратите внимание на коричневый рис, булгур, фарро, лебеду.

Вода. Обезвоживание может привести к усталости и раздражительности.

Бананы. За счёт сочетания клетчатки и углеводов их можно назвать отличным источником энергии.