Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 октября 2025, 09:00
2 мин.

Овощи, фрукты и не только: эти продукты сделают вас энергичнее

Добавьте их в свой рацион
Один из лучших способ получить энергию - это еда. Вот какие виды продуктов особенно вам помогут.
Необработанные продукты. Выбирайте такие, в которых много железа, магния, витаминов группы В, углеводов.

Фрукты и овощи. Они содержат большое количество сложных углеводов и питательных веществ, наполняющих энергией. Также в них может быть много витамина С: например, в брокколи, перце, цитрусовых, киви, ананасе, арбузе, листовой зелени.

Напитки без кофеина. Обратите внимание на кокосовую воду. Она содержит много углеводов, магния и других электролитов.

Постный белок. Продукты, в которых много железа и витамина B12, помогают предотвратить усталость и дают большой прилив энергии. Нежирный белок содержится в некоторых кусках красного мяса, рыбе, птице, тофу.

Цельное зерно и сложные углеводы. Обратите внимание на коричневый рис, булгур, фарро, лебеду.

Вода. Обезвоживание может привести к усталости и раздражительности.

Бананы. За счёт сочетания клетчатки и углеводов их можно назвать отличным источником энергии.

Овёс. Углеводы в нём повышают уровень сахара в крови, но клетчатка приводит всё в норму.

Яйца. Они содержат много витамина D и нужны для здоровья костей. Ещё в яйцах есть витамины группы В, которые участвуют в выработке энергии.

Фасоль. В ней много сложных углеводов, дающих постоянный приток энергии после употребления.

Ягоды. Они наиболее известны высоким содержанием антиоксидантов, которые замедляют повреждение клеток или останавливают его. Также в ягодах много углеводов.

Орехи. Миндаль - ключевой перекус для энергетического заряда.

Семена чиа. Они могут похвастаться сбалансированным уровнем белков, углеводов и жиров, что даёт устойчивый приток энергии в течение дня.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.