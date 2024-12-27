Овощи, фрукты, жиры, цельнозерновые: названы составляющие противовоспалительной диеты

Отличный способ начать питаться противовоспалительными продуктам — это перейти к средиземноморской диете. Вот какая пища в ней считается основной.

Фрукты и овощи. Это лучшие продукты, которые можно включить в рацион, говорит Дастин Мур, доктор философии, помощник директора аспирантских программ по прикладному питанию и диетологии в Калифорнийском государственном университете в Лонг-Бич. Выше всего антиоксидантная способность у ягод, граната и вишни.

100% цельное зерно. Такое зерно даёт клетчатку и содержит антиоксиданты, борющиеся с воспалением.

Полезные жиры. Доказано, что оливковое масло снижает маркеры воспаления: С-реактивный белок и интерлейкин-6. Из других полезных жирных продуктов эксперты называют лосося, скумбрию, грецкие орехи, семена чиа и льна.