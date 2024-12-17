Овощи оказались лучшей пищей для похудения, по словам диетолога

Овощи оказались лучшей пищей для похудения, по словам диетологаНо важно есть именно то, что вам нравится
Исследования показывают, что те, кто ест много овощей, обычно весят меньше, чем те, кто этого не делает. Также эта пища способна заменить высококалорийные продукты.
Обзор исследований 2020 года показал, что увеличение потребления фруктов и овощей — это основной фактор снижения веса у женщин. В метаанализе 2019 года, опубликованном в журнале Advances in Nutrition, говорится также, что люди, употребляющие больше овощей, на 22% реже набирали вес в долгосрочной перспективе (в некоторых исследованиях — до 12 лет). Те же, кто ел в день около 200−300 г овощей, имели самый низкий риск набора лишнего веса и развития ожирения.
Практически каждый овощ содержит полезные питательные вещества. Поэтому для похудения выбирайте такие овощи, которые вам нравятся больше всего.
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