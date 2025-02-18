Овощи полезно готовить не только на пару: развеяны мифы о здоровой кулинарии

На пару — единственный здоровый способ приготовления овощей. На самом деле есть и другие полезные способы. Это, по словам шеф-повара Тессы Нгуен, магистра педагогических наук, сертифицированного диетолога, основателя и директора TN Media, запекание, приготовление на гриле, обжаривание и даже приготовление в микроволновой печи.

Белое мясо курицы лучше тёмного мяса. Если вы переживаете по поводу содержания жира в тёмном мясе, то употребляйте его не в качестве основного блюда. Жир, если его получать в умеренных количествах, играет ключевую роль в организме и является частью здорового рациона.

Алкоголь полностью выпаривается. На самом деле это не так. Количество, которое остаётся, зависит от нескольких факторов. Важную роль играют температура и время приготовления. Если вы хотите уменьшить содержание алкоголя в блюде, то лучше всего для этого готовить пищу в течение как минимум 2,5 часов.

Приготовление пищи уничтожает питательные вещества. Одни питательные вещества действительно исчезают, а другие — становятся более доступными для организма. Например, это касается витамина С и бета-каротина соответственно.