Овсяная крупа и другие самые полезные для здоровья виды овса

Овсяная крупа и другие самые полезные для здоровья виды овсаВключите их в свой рацион
Цельный овёс (овсяная крупа). У него низкий гликемический индекс, поэтому он отлично подходит для контроля уровня сахара в крови. На 1/4 стакана сухой овсяной крупы приходится 180 ккал, 30 г углеводов, 5 г клетчатки, 6,99 г белка, 3 г жиров, 1,8 мг железа.
Овсяные отруби. Они содержат много клетчатки и бета-глюкана, который снижает холестерин. Из одной порции отрубей (1/4 стакана) вы получите 57,7 ккал, 15,5 г углеводов, 3,6 г клетчатки, 4 г белка, 4,1 г жиров, 1,27 мг железа, 1,46 мг цинка.
Резаный овёс. Это наименее обработанный вид овса после овсяной крупы. Он богат железом, клетчаткой, белком, а его гликемический индекс составляет 53. 1/4 стакана такого овса обеспечивают организм 150 ккал, 27 г углеводов, 4 г клетчатки, 5 г белка, 2,5 г жиров, 1,75 мг железа.
Овсяные хлопья. В 1/4 стакана таких хлопьев содержится 75 ккал, 13,5 г углеводов, 2 г клетчатки, 2,5 г белка, 1,25 г жиров, 0,8 мг железа. Готовятся они 5 минут, и в них немного меньше клетчатки и белка, чем в овсяной крупе и резаном овсе.
Овсянка быстрого приготовления. Её можно приготовить всего за 1-2 минуты. Однако многие такие виды овсянки содержат много добавленного сахара.
Овсяная мука. В ней больше белка и клетчатки, чем в обычной, а также есть цинк и железо. Это отличная безглютеновая альтернатива для людей с целиакией и непереносимостью глютена.
