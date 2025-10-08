Овсяная крупа и другие самые полезные для здоровья виды овса

Цельный овёс (овсяная крупа). У него низкий гликемический индекс, поэтому он отлично подходит для контроля уровня сахара в крови. На 1/4 стакана сухой овсяной крупы приходится 180 ккал, 30 г углеводов, 5 г клетчатки, 6,99 г белка, 3 г жиров, 1,8 мг железа.

Овсяные отруби. Они содержат много клетчатки и бета-глюкана, который снижает холестерин. Из одной порции отрубей (1/4 стакана) вы получите 57,7 ккал, 15,5 г углеводов, 3,6 г клетчатки, 4 г белка, 4,1 г жиров, 1,27 мг железа, 1,46 мг цинка.

Резаный овёс. Это наименее обработанный вид овса после овсяной крупы. Он богат железом, клетчаткой, белком, а его гликемический индекс составляет 53. 1/4 стакана такого овса обеспечивают организм 150 ккал, 27 г углеводов, 4 г клетчатки, 5 г белка, 2,5 г жиров, 1,75 мг железа.