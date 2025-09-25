Овсянка и другие закуски, которые естественным образом снизят уровень холестерина

Вот несколько закусок, которые вкусны и при этом полезны для уровня холестерина в крови.

Ленивая овсянка. В овсе много бета-глюкана - типа растворимой клетчатки, снижающей уровень вредного холестерина. При этом регулярное употребление овса уменьшает показатели как общего холестерина, так и холестерина ЛПНП.

Микс орехов и семян. В миндале, грецких орехах, семенах тыквы есть соединения, которые снижают уровень холестерина. Это растворимая клетчатка и полиненасыщенные жирные кислоты.

Жареный нут. Это прекрасный источник клетчатки, которая помогает снизить холестерин. На одну чашку приходится 12,5 г клетчатки.

Хумус и овощные палочки. Хумус делают из нута, тахини и оливкового масла, в которых есть питательные вещества, влияющие на холестерин. Нут и тахини - это источники клетчатки, а оливковое масло - мононенасыщенных жиров и полифенольных антиоксидантов.

Эдамаме. Они богаты клечаткой и растительным белком. Эти вещества поддерживают здоровый уровень холестерина в крови.