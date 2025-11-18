Овсянка и не только: эти продукты для завтрака зарядят энергией лучше кофе после 40 лет

Смузи с протеиновым порошком, шпинатом и бананом. Он быстро усваивается, но содержит много питательных веществ и электролитов.

Творог с ананасом или персиками. Этот вариант завтрака хорошо насыщает и не вызывает скачков уровня сахара в крови.

Завтрак с киноа, миндалём и ягодами. Вы получите клетчатку и растительный белок, которые обеспечивают медленное, но равномерное высвобождение энергии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.