Овсянку с орехами и ягодами назвали лучшим завтраком для предотвращения инсульта

Вот несколько причин, почему стоит есть овсянку для защиты от инсульта.

Много калия. В овсе, миндале, грецких орехах, ягодах содержится большое количество этого вещества. Калий в том числе помогает снизить артериальное давление.

Много растворимой клетчатки. Овсянка может похвастаться высоким уровнем бета-глюкана. Это полезная для здоровья сердца клетчатка, которая помогает выводить холестерин из организма. В результате снижается уровень вредного холестерина, накапливается меньше атерогенных бляшек на стенках артерий, что снижает риск столкнуться с инсультом.