Овсянку с орехами и ягодами назвали лучшим завтраком для предотвращения инсульта

Овсянку с орехами и ягодами назвали лучшим завтраком для предотвращения инсультаПопробуйте его приготовить с утра
Вот несколько причин, почему стоит есть овсянку для защиты от инсульта.
Много калия. В овсе, миндале, грецких орехах, ягодах содержится большое количество этого вещества. Калий в том числе помогает снизить артериальное давление.
Много растворимой клетчатки. Овсянка может похвастаться высоким уровнем бета-глюкана. Это полезная для здоровья сердца клетчатка, которая помогает выводить холестерин из организма. В результате снижается уровень вредного холестерина, накапливается меньше атерогенных бляшек на стенках артерий, что снижает риск столкнуться с инсультом.
Много антиоксидантов и других полезных для кровяного давления веществ. Этими веществами полны ягоды.
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