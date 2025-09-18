Овсяное и не только: каких видов растительного молока лучше избегать

Овсяное и не только: каких видов растительного молока лучше избегатьВозьмите это на заметку
Вот какие разновидности молока на растительной основе эксперты рекомендуют исключить из рациона.
Молоко из кешью. В нём мало белка и могут содержаться добавленные камеди или стабилизаторы, вызывающие повышенную чувствительность желудка.
Подслащённое ванильно-миндальное молоко. Оно содержит больше сахара, чем вы думаете: во многих его видах около 13 г добавленного сахара.
Овсяные сливки для кофе. Они очень калорийные, говорит Тиффани Бруно, магистр наук, зарегистрированный диетолог и директор по образованию Switch4Good.
Рисовое молоко. Оно не подойдёт тем, кто полагается на молоко как на источник белка.
Подслащённое конопляное молоко. В конопляном молоке много омега-3 жирных кислот, однако важно избегать подслащённых вариантов.
Овсяное молоко. Если вы хотите получать из молока именно белок, то это не лучшая альтернатива.
Кокосовое молоко. Большинство видов такого молока содержат мало белка и питательных веществ.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.