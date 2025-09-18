Овсяное и не только: каких видов растительного молока лучше избегать

Вот какие разновидности молока на растительной основе эксперты рекомендуют исключить из рациона.

Молоко из кешью. В нём мало белка и могут содержаться добавленные камеди или стабилизаторы, вызывающие повышенную чувствительность желудка.

Подслащённое ванильно-миндальное молоко. Оно содержит больше сахара, чем вы думаете: во многих его видах около 13 г добавленного сахара.

Овсяные сливки для кофе. Они очень калорийные, говорит Тиффани Бруно, магистр наук, зарегистрированный диетолог и директор по образованию Switch4Good.

Рисовое молоко. Оно не подойдёт тем, кто полагается на молоко как на источник белка.