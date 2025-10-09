Овёс и ещё семь продуктов, которые избавят от жира на животе за месяц

Овёс. Овсянка - отличный источник растворимой клетчатки, которая даёт ощущение сытости, замедляет пищеварение, помогает стабилизировать глюкозу в крови.

Фасоль и бобовые. Это источник как клетчатки, так и белка. Исследования также связывают частоте употребление фасоли с уменьшением окружности талии.

Ягоды. Они содержат много клетчатки и антиоксидантов. Эти вещества помогают бороться с воспалением и могут повышать чувствительность к инсулину, что крайне важно для снижения уровня висцерального жира. Кроме того, благодаря натуральным сахарам они утоляют тягу к сладкому.

Лосось (или другая жирная рыба). В нём содержится высококачественный постный белок и много омега-3 жирных кислот. Омега-3 также борются с воспалением, влияют на жировые отложения.