Овёс и не только: какие продукты вызовут у вас вздутие живота

Овёс. Он содержит много лектинов. Эти соединения связываются с минералами в организме и мешают их усвоению. Лучше на завтрак ешьте стейк и яйца. Если же вам нужны углеводы - выбирайте крем-фреш из белого риса.

Сырые крестоцветные овощи. В неприготовленном виде в них много клетчатки. Это может привести к вздутию. Если вы собираетесь есть белокочанную капусту, цветную капусту, брюссельскую капусту, брокколи, сначала приготовьте их.

Диетическая газировка. Она содержит большое количество искусственных подсластителей, которые нарушают баланс бактерий в кишечнике. Кофе даст вам намного больше энергии и не приведёт к вздутию.

Фасоль. Как и овёс, они содержит лектины. Эти вещества могут привести к повышенной проницаемости кишечника и вздутию живота.