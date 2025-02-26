Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 февраля 2025, 06:45
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Ozempic и Wegovy оказались связаны с потерей зрения

Это продемонстрировало новое исследование
Согласно результатам недавней научной работы, люди, которые принимают семаглутид (Ozempic, Wegovy), подвергаются более высокому риску развития неартериитной передней ишемической оптической нейропатии. Это заболевание глаз, способное привести к слепоте.
Ozempic и Wegovy оказались связаны с потерей зрения
© Medical Xpress

У пациентов, принимавших семаглутид (Ozempic, Wegovy), относительная вероятность развития неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (NAION) была на 32% выше, чем у тех, кто не принимал это лекарство. Об этом говорится в журнале JAMA Ophthalmology.

По данным больницы Brigham and Women’s Hospital, неартериитная передняя ишемическая оптическая нейропатия обычно вызывает неожиданную потерю зрения на один глаз.

Ozempic и Wegovy оказались связаны с потерей зрения
© Lisa M McDevitt OD

В рамках нового исследования учёные проанализировали медицинские карты более 37 миллионов человек с диабетом 2 типа. Из них более 810 тысяч человек получали семаглутид для лечения диабета. Частота развития NAION составляла немного больше 14 случаев на каждые 100 000 человеко-лет.

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