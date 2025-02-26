Ozempic и Wegovy оказались связаны с потерей зрения

У пациентов, принимавших семаглутид (Ozempic, Wegovy), относительная вероятность развития неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (NAION) была на 32% выше, чем у тех, кто не принимал это лекарство. Об этом говорится в журнале JAMA Ophthalmology.

По данным больницы Brigham and Women’s Hospital, неартериитная передняя ишемическая оптическая нейропатия обычно вызывает неожиданную потерю зрения на один глаз.