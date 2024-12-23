Оземпик и не только: названы лекарства, которые замедляют старение

Рапамицин. Он может улучшить способность клеток участвовать в аутофагии, то есть в «генеральной уборке» против старения. Эффективность этот препарат продемонстрировал у мышей в возрасте 20 месяцев. Это соответствует примерно 60 человеческим годам. Лекарство увеличило продолжительность жизни у грызунов на 20%. К сожалению, до сих пор ещё никто не проводил надлежащего рандомизированного исследования на пожилых людях. Это нас ещё только ждёт.

Лекарства в аптечке. Это препараты от диабета (канаглифлозин, дапаглифлозин, эмпаглифлозин, метформин и акарбоза), препараты группы «бисфосфонатов» (обычно принимаются для снижения потери костной массы), лекарства от похудения (Wegovy, Ozempic). Доказано, например, что канаглифлозин увеличил у самцов мышей продолжительность жизни на 14%.

Сенолитики. Результаты одного исследования, опубликованного в 2018 году, показали, что комбинация дазатиниба и кверцетина помогла удалить стареющие клетки у пожилых мышей и продлила их жизнь без болезней. Они не страдали раком и заболеваниями сердца, лучше себя чувствовали при занятиях спортом. Десятки последующих работ дали схожие результаты. Теперь 20 компаний пытаются коммерциализировать оба препарата, а также многие другие «сенолитические» методы лечения.