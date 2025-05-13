Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 мая 2025, 18:00
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Ожирение и не только: что ускоряет старение сердца

Это показало новое исследование
Учёные обнаружили, что определённые состояния могут вызвать преждевременное старение сердца. Результаты этой работы были опубликованы в European Heart Journal Open.
Ожирение и не только: что ускоряет старение сердца
© Harlem Cardiology on Madison Avenue

В 2022 году более 19 миллионов человек умерли от сердечно-сосудистых заболеваний. Причём большая часть этих смертей вызвана была сердечным приступом. В рамках нового исследования специалисты создали простую модель для оценки возраста сердца и выяснили, как высокое кровяное давление или холестерин могут ускорить процесс старения.

Учёные рассмотрели данные 563 человек из Великобритании, Испании и Сингапура. Функциональный возраст их сердца определялся при помощи измерения изменений сердца, связанных со старением. Сосредоточились эксперты на людям в возрасте от 10 до 85 лет без известных рисков для здоровья, связанных с сердцем.

Ожирение и не только: что ускоряет старение сердца
© CareHop

Согласно одному из главных выводов, по мере старения здоровых людей левое предсердие сердца значительно меняется. Количество крови, которое оно удерживает после наполнения и перекачивания, увеличивается с возрастом, но эффективность перекачивания крови, скорость наполнения кровью близлежащего левого желудочка обычно снижаются. В правой части сердца тенденции были схожими.

У здоровых людей функциональный возраст сердца обычно соответствовал их фактическому возрасту, а у тех, кто имел проблемы с сердцем, этот орган был часто намного старше их реального возраста. К примеру, у пациентов с ожирением, диабетом или гипертонией сердце зачастую выглядело старше на функциональном уровне.

По мере увеличения индекса массы тела до категорий ожирения функциональный возраст сердца начинал расти. К примеру, у людей с ожирением III степени сердце работало так, как будто на десятки лет старше своего фактического возраста — в некоторых случаях до 45 лет.

Наконец, было обнаружено, что некоторые хронические заболевания тоже ускоряют старение сердца. Это гипертония, диабет и мерцательная аритмия.

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