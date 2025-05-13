Ожирение и не только: что ускоряет старение сердца

Согласно одному из главных выводов, по мере старения здоровых людей левое предсердие сердца значительно меняется. Количество крови, которое оно удерживает после наполнения и перекачивания, увеличивается с возрастом, но эффективность перекачивания крови, скорость наполнения кровью близлежащего левого желудочка обычно снижаются. В правой части сердца тенденции были схожими.

У здоровых людей функциональный возраст сердца обычно соответствовал их фактическому возрасту, а у тех, кто имел проблемы с сердцем, этот орган был часто намного старше их реального возраста. К примеру, у пациентов с ожирением, диабетом или гипертонией сердце зачастую выглядело старше на функциональном уровне.

По мере увеличения индекса массы тела до категорий ожирения функциональный возраст сердца начинал расти. К примеру, у людей с ожирением III степени сердце работало так, как будто на десятки лет старше своего фактического возраста — в некоторых случаях до 45 лет.

Наконец, было обнаружено, что некоторые хронические заболевания тоже ускоряют старение сердца. Это гипертония, диабет и мерцательная аритмия.

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