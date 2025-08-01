Ожирение и не только: названы самые распространённые причины хронического воспаления

Вот какие факторы связаны с длительным воспалением.

Ожирение. Избыток жировой ткани высвобождает воспалительные вещества - цитокины. Это приводит к развитию инсулинорезистентности и повышает риск развития метаболического синдрома, который вызывает повышение уровня холестерина в крови, диабет 2 типа, болезни сердца.

Сигаретный дым и загрязнение окружающей среды. В лёгкие от них проникают вредные частицы, которые вызывают оксидативный стресс, повреждающий клетки и провоцирующий воспаление. Со временем это может усугубить проблемы с лёгкими: астму или хроническую обструктивную болезнь лёгких.

Старение. С возрастом воспаление становится сложнее контролировать, так как иммунная система меняется.

Отсутствие физической активности. Из-за нехватки физической активности возникает увеличение веса, воспаление, нарушение баланса сахара в крови. Умеренная активность ежедневно в течение 30-60 минут помогает уменьшить воспаление.

Диета. Употребление большого количества обработанных продуктов, добавленного сахара, рафинированных углеводов и вредных жиров может привести к выбросу цитокинов.