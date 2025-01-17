Ожирение оказалось связано с риском возникновения рака

Жировая ткань производит адипокины. Они могут способствовать развитию онкологии или же подавлять его, когда и уровни этих веществ меняются при ожирении. Из физических стимулов увеличивают риск возникновения рака повышенное давление в брюшной полости и интерстициальный фиброз.

Снизить вероятность развития рака можно при помощи изменений в питании (в том числе соблюдения низкоуглеводной и средиземноморской диеты), регулярной физической активности (она приводит в норму иммунный метаболизм, смягчает хроническое воспаление).

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