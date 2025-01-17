Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 января 2025, 18:00
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Ожирение оказалось связано с риском возникновения рака

Об этом говорится в обзоре, опубликованном в Frontiers of Medicine
Существует несколько ключевых механизмов, при помощи которые ожирение влияет на развитие онкологии. Это воспаление, гормональный дисбаланс, проблемы с микробиотой кишечника, нарушения уровня адипокинов, физические и биохимические стимулы.
Ожирение оказалось связано с риском возникновения рака
© Beltre Bariatrics Center

При хроническом слабовыраженном воспалении в жировой ткани происходит скопление провоспалительных иммунных клеток и высвобождение цитокинов.

Развитию рака, связанного с ожирением, способствует повышенный уровень эстрогена. Особенно это касается женщин в постменопаузе. При ожирении также нарушается состав бактерий в кишечнике.

© Xiaoye Shi, Aimin Jiang, Zhengang Qiu, Anqi Lin, Zaoqu Liu, Lingxuan Zhu, Weiming Mou, Quan Cheng, Jian Zhang, Kai Miao, Peng Luo

Жировая ткань производит адипокины. Они могут способствовать развитию онкологии или же подавлять его, когда и уровни этих веществ меняются при ожирении. Из физических стимулов увеличивают риск возникновения рака повышенное давление в брюшной полости и интерстициальный фиброз.

Снизить вероятность развития рака можно при помощи изменений в питании (в том числе соблюдения низкоуглеводной и средиземноморской диеты), регулярной физической активности (она приводит в норму иммунный метаболизм, смягчает хроническое воспаление).

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