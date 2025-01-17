Ожирение оказалось связано с риском возникновения рака

Ожирение оказалось связано с риском возникновения ракаОб этом говорится в обзоре, опубликованном в Frontiers of Medicine
При хроническом слабовыраженном воспалении в жировой ткани происходит скопление провоспалительных иммунных клеток и высвобождение цитокинов.
Развитию рака, связанного с ожирением, способствует повышенный уровень эстрогена. Особенно это касается женщин в постменопаузе. При ожирении также нарушается состав бактерий в кишечнике.
Жировая ткань производит адипокины. Они могут способствовать развитию онкологии или же подавлять его, когда и уровни этих веществ меняются при ожирении. Из физических стимулов увеличивают риск возникновения рака повышенное давление в брюшной полости и интерстициальный фиброз.
Снизить вероятность развития рака можно при помощи изменений в питании (в том числе соблюдения низкоуглеводной и средиземноморской диеты), регулярной физической активности (она приводит в норму иммунный метаболизм, смягчает хроническое воспаление).
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