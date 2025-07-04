Панкреатит и другие малоизвестные побочные эффекты приёма Ozempic

Об этом мало кто говорит

Если вам назначили Ozempic для контроля уровня сахара в крови или веса, то важно понимать, с какими неприятными последствиями вы можете столкнуться. Вот самые серьёзные из них.