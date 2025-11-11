Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 ноября 2025, 12:00
1 мин.

Парадоксально, но факт: белок, связанный с раком, помогает заживлять раны

Это обнаружили учёные из Университета штата Аризона
SerpinB3 — критически важный белок, который сигнализирует о том, что кожа или лёгкие подвергаются большой нагрузке из-за рака или хронического заболевания. В ходе недавнего исследования также стало известно, что этот белок важен и для заживления ран.
© Jason Drees/ASU

В ходе проведения нового исследования соавторы Джордан Ярон, Каушал Реге и их коллеги из Центра биодизайна, инноваций и трансляции биоматериалов узнали, что белок SerpinB3 помогает коже восстанавливаться после повреждений. Результаты этой работы были опубликованы в Трудах Национальной академии наук.

© Aktif International Hospital

Отслеживая, какие гены активируются в процессе заживления, специалисты обнаружили, что уровень SerpinB3 резко возрастает в повреждённой коже. Особенно сильно это было заметно в ранах, покрытых современными биоматериальными повязками.

При этом, по словам учёных, необходимо провести ещё дополнительные исследования, чтобы узнать, как SerpinB3 вписывается в более широкие системы заживления организма.

