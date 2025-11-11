Парадоксально, но факт: белок, связанный с раком, помогает заживлять раны

Парадоксально, но факт: белок, связанный с раком, помогает заживлять раныЭто обнаружили учёные из Университета штата Аризона
В ходе проведения нового исследования соавторы Джордан Ярон, Каушал Реге и их коллеги из Центра биодизайна, инноваций и трансляции биоматериалов узнали, что белок SerpinB3 помогает коже восстанавливаться после повреждений. Результаты этой работы были опубликованы в Трудах Национальной академии наук.
Отслеживая, какие гены активируются в процессе заживления, специалисты обнаружили, что уровень SerpinB3 резко возрастает в повреждённой коже. Особенно сильно это было заметно в ранах, покрытых современными биоматериальными повязками.
При этом, по словам учёных, необходимо провести ещё дополнительные исследования, чтобы узнать, как SerpinB3 вписывается в более широкие системы заживления организма.
