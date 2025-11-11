Парадоксально, но факт: белок, связанный с раком, помогает заживлять раны

Отслеживая, какие гены активируются в процессе заживления, специалисты обнаружили, что уровень SerpinB3 резко возрастает в повреждённой коже. Особенно сильно это было заметно в ранах, покрытых современными биоматериальными повязками.

При этом, по словам учёных, необходимо провести ещё дополнительные исследования, чтобы узнать, как SerpinB3 вписывается в более широкие системы заживления организма.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.