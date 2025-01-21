Парфе из банана и арахисового масла с йогуртом назвали лучшей «энергетической» закуской

Парфе из банана и арахисового масла с йогуртом назвали лучшей «энергетической» закускойПопробуйте это приготовить
Мэдди Качелмусс, зарегистрированный диетолог и создатель MadeByMad. RD, отмечает, что парфе из банана и арахисового масла с йогуртом обладает сбалансированным питательным профилем. Греческий йогурт и арахисовое масло дают белок, который насыщает и обеспечивает стабильную энергию, а жиры замедляют пищеварение, предотвращая резкие скачки и падения уровня сахара в крови. Помимо этого, клетчатка из банана и арахиса поддерживает регуляцию уровня глюкозы.
Есть несколько причин, по которым парфе из банана и арахисового масла с йогуртом считается лучшей закуской для получения дополнительной энергии.
Много белка. Пафре может похвастаться 13 г белка. В основном его вы получаете из арахисового масла и греческого йогурта.
Сложные углеводы. Бананы — отличный источник таких углеводов. Они расщепляются в организме медленнее и обеспечивают более равномерное высвобождение глюкозы в течение более длительного периода времени.
Отсутствие сахара. Парфе естественным образом подслащено йогуртом и бананами.
Полезные жиры. Арахисовое масло даёт здоровую дозу жиров. Причём 70% из них приходится на полезные для сердца ненасыщенные жиры.
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