Парфе из банана и арахисового масла с йогуртом назвали лучшей «энергетической» закуской

Мэдди Качелмусс, зарегистрированный диетолог и создатель MadeByMad. RD, отмечает, что парфе из банана и арахисового масла с йогуртом обладает сбалансированным питательным профилем. Греческий йогурт и арахисовое масло дают белок, который насыщает и обеспечивает стабильную энергию, а жиры замедляют пищеварение, предотвращая резкие скачки и падения уровня сахара в крови. Помимо этого, клетчатка из банана и арахиса поддерживает регуляцию уровня глюкозы.

Есть несколько причин, по которым парфе из банана и арахисового масла с йогуртом считается лучшей закуской для получения дополнительной энергии.

Много белка. Пафре может похвастаться 13 г белка. В основном его вы получаете из арахисового масла и греческого йогурта.

Сложные углеводы. Бананы — отличный источник таких углеводов. Они расщепляются в организме медленнее и обеспечивают более равномерное высвобождение глюкозы в течение более длительного периода времени.