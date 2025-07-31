Пармезан и другие лучшие сыры с высоким содержанием белка

Пармезан. Около 30 г такого сыра дадут вам примерно 9 г белка. Также в пармезане мало лактозы.

Творог. На 1/2 стакана творога приходится около 10–12 г белка. Кроме того, это хороший источник кальция и витаминов группы В.

Швейцарский сыр. Из 28 г этого сыра вы получите 8 г белка и меньше натрия, чем из других сыров.