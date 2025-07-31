Пармезан и другие лучшие сыры с высоким содержанием белка

Пармезан и другие лучшие сыры с высоким содержанием белкаДобавьте их в свой рацион
Пармезан. Около 30 г такого сыра дадут вам примерно 9 г белка. Также в пармезане мало лактозы.
Творог. На 1/2 стакана творога приходится около 10–12 г белка. Кроме того, это хороший источник кальция и витаминов группы В.
Швейцарский сыр. Из 28 г этого сыра вы получите 8 г белка и меньше натрия, чем из других сыров.
Чеддер. В нём содержится около 7 г белка на 28 г.
Гауда. Порция в 30 г этого сыра содержит в среднем около 7 г белка. Ещё это натуральный источник витамина К, который поддерживает здоровье костей и сердечно-сосудистой системы.
Моцарелла. Это отличный источник высококачественного белка: около 7 г на порцию в 28 г.
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