Пармезан и другие виды сыров, в которых белка больше, чем в яйцах

Пармезан. В 28 г этого сыра - 10 г белка. Об этом сказала Эми Дэвис, сертифицированный диетолог. Также пармезан - отличный источник кальция и фосфора для укрепления костей.

Грюйер. Одна порция такого сыра (28 г) содержит 8 г белка. Кроме того, в грюйере есть витамин А и цинк, которые поддерживают иммунитет, по словам Эшли Хок, магистра наук, сертифицированного диетолога.

Проволоне. Он содержит на 28 г - 7 г белка. Дэвис отмечает, что в этом сыре много кальция и есть некоторое количество витамина А.