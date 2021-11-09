ПЦР-тест и тест на антиген COVID-19: в чём разница?

Для установления наличия в организме человека COVID-19 используются два основных теста: на антиген и ПЦР. Причём каждый из них способен обнаружить различные элементы вируса. А ещё их различие заключается в уровне точности.

Для любого теста необходим образец слюны пациента или мазок из носа. А далее начинаются различия. За счёт особой технологии проведения анализа (для этого создаются дополнительные копии фрагментов ДНК) ПЦР-тест отличается высокой точностью и может показать даже минимальное число генетического материала ковида. Из недостатков такого способа - необходимость наличия специального оборудования и квалифицированного специалиста, долгая амплификация (процесс образования копий частей ДНК), длительное ожидание результатов (могут быть готовы в период от 12 часов до пяти дней), высокая стоимость.