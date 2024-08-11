Печёный картофель оказался полезен для людей с диабетом

Для проведения нового исследования Неда Ахаван привлекла 24 участника. У всех из них был сахарный диабет 2 типа.

Испытуемым давали каждый день заранее приготовленный печёный картофель с кожурой весом 100 г. В нём было всего 20 г углеводов. Контрольная же группа употребляла аналогичную порцию белого риса с тем же количеством калорий и углеводов. Длилось исследование 12 недель. Участникам разрешалось также добавлять в картошку травы и специи, до ½ столовой ложки масла.