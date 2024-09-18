Педиатр рассказал, безопасны ли батуты для здоровья детей

Сотрясения мозга — ещё одна распространённая травма, которую дети получают на батутах. Сотрясения могут привести к головным болям, тошноте и другим симптомам. Также они способны повлиять на сон, мышление и успеваемость в школе ребёнка.

Одно исследование показало, что 11% прыгунов в 18 различных батутных парках получили серьезные травмы. Согласно другому исследованию, те, кто получил травмы в батутных парках, в два раза чаще нуждаются в хирургическом вмешательстве, чем те, кто получил травмы в других местах.

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