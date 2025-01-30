Пейте алкоголь с едой и избегайте запоев: как сделать спиртное менее опасным для здоровья

Вот несколько стратегий, которые уменьшают вред, полученный от употребления алкоголя.

Прежде всего, пейте алкоголь с едой и избегайте запоев. Рэймонд Антон, психиатр-нарколог из Медицинского университета Южной Каролины, говорит, что благодаря пище спиртное метаболизируется медленнее. В результате концентрация алкоголя в крови не такая большая, какой она могла бы быть.

Кроме того, употребление четырёх-пяти напитков на вечеринке будет опаснее, чем если вы это количество распределите в течение недели или более длительного времени. Это связано также с повышенным риском возникновения сердечных заболеваний, рака груди, а также общей смертности даже среди тех, кто сообщает о редких запоях.