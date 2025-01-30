Пейте алкоголь с едой и избегайте запоев: как сделать спиртное менее опасным для здоровья

Пейте алкоголь с едой и избегайте запоев: как сделать спиртное менее опасным для здоровьяДаже в умеренных количествах он наносит вред организму
Вот несколько стратегий, которые уменьшают вред, полученный от употребления алкоголя.
Прежде всего, пейте алкоголь с едой и избегайте запоев. Рэймонд Антон, психиатр-нарколог из Медицинского университета Южной Каролины, говорит, что благодаря пище спиртное метаболизируется медленнее. В результате концентрация алкоголя в крови не такая большая, какой она могла бы быть.
Кроме того, употребление четырёх-пяти напитков на вечеринке будет опаснее, чем если вы это количество распределите в течение недели или более длительного времени. Это связано также с повышенным риском возникновения сердечных заболеваний, рака груди, а также общей смертности даже среди тех, кто сообщает о редких запоях.
Также для некоторых людей воздержание от алкоголя может быть лучшим решением. Например, для тех, у кого в семье есть случаи наркозависимости, заболеваний печени или рака. То же самое касается беременных, тех, кто принимает лекарства, взаимодействующие со спиртным, людей, имеющих определённые генетические заболевания.
Алкоголь также слабее влияет на людей, которые хорошо питаются, регулярно занимаются спортом и не курят. Об этом говорится в федеральном отчёте об алкоголе от Управления служб по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и психического здоровья. Одно исследование продемонстрировало, что риск возникновения рака исчезает у тех, кто пьёт умеренно и занимается при этом спортом не менее 7,5 часов в неделю.
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