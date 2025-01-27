Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 января 2025, 20:15
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Пейте алкоголь умеренно и другие способы предотвратить похмелье

Всего таких методов три
Те, кто пьёт спиртное, хотя бы раз в жизни сталкивались с похмельем. То есть с головной болью, усталостью, ломотой и тошнотой на следующий день после вечеринки. Исследования показывают, что причина такого состояния — в побочных продуктах алкоголя и в воспалении.
Пейте алкоголь умеренно и другие способы предотвратить похмелье
© Better Magazine

Вот несколько способов избежать похмелья, если вы всё же решили выпить.

Употребляйте алкоголь умеренно. Рекомендуется ограничить потребление спиртного до двух порций чистого алкоголя в день для мужчин и одной порции в день для женщин.

Пейте на полный желудок. Это снижает скорость усвоения организмом алкоголя. Ешьте сбалансированную пищу, содержащую смесь углеводов, жиров и белков, до или во время употребления спиртного. Также одно более раннее исследование показало, что смешивание алкоголя с газировкой, содержащей сахар, по сравнению с диетической газировкой уменьшает концентрацию алкоголя в крови.

Пейте алкоголь умеренно и другие способы предотвратить похмелье
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Чередуйте спиртное с водой. Алкоголь может привести к обезвоживанию. Это может вызвать усталость и головные боли. Связано это с тем, что алкоголь увеличивает мочеиспускание.

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