Пейте алкоголь умеренно и другие способы предотвратить похмелье

Пейте алкоголь умеренно и другие способы предотвратить похмельеВсего таких методов три
Вот несколько способов избежать похмелья, если вы всё же решили выпить.
Употребляйте алкоголь умеренно. Рекомендуется ограничить потребление спиртного до двух порций чистого алкоголя в день для мужчин и одной порции в день для женщин.
Пейте на полный желудок. Это снижает скорость усвоения организмом алкоголя. Ешьте сбалансированную пищу, содержащую смесь углеводов, жиров и белков, до или во время употребления спиртного. Также одно более раннее исследование показало, что смешивание алкоголя с газировкой, содержащей сахар, по сравнению с диетической газировкой уменьшает концентрацию алкоголя в крови.
Чередуйте спиртное с водой. Алкоголь может привести к обезвоживанию. Это может вызвать усталость и головные боли. Связано это с тем, что алкоголь увеличивает мочеиспускание.
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