Пейте алкоголь умеренно и другие способы предотвратить похмелье

Вот несколько способов избежать похмелья, если вы всё же решили выпить.

Употребляйте алкоголь умеренно. Рекомендуется ограничить потребление спиртного до двух порций чистого алкоголя в день для мужчин и одной порции в день для женщин.

Пейте на полный желудок. Это снижает скорость усвоения организмом алкоголя. Ешьте сбалансированную пищу, содержащую смесь углеводов, жиров и белков, до или во время употребления спиртного. Также одно более раннее исследование показало, что смешивание алкоголя с газировкой, содержащей сахар, по сравнению с диетической газировкой уменьшает концентрацию алкоголя в крови.