Пейте больше жидкости и ешьте питательные продукты: раскрыта лучшая диета при ковиде

Пейте больше жидкости и ешьте питательные продукты: раскрыта лучшая диета при ковидеОб этом рассказал дипломированный диетолог
Персонализируйте свою диету. Питание во время ковида зависит от ваших предпочтений. Важно употреблять продукты, которые дают чувство комфорта и при этом содержат питательные вещества. Это может быть суп минестроне, крендели и лимонно-лаймовый Gatorade.
Не забывайте о гидратации. Подойдут такие варианты, как вода, чай с мёдом, бульон, сок, газированная вода, сельтерская вода, содовая вода, электролитные напитки, смузи.
Фокусируйтесь на питательных веществах и калориях. Есть определённые вещества, поддерживающие работу иммунной системы. Это в том числе витамины A, C, D и E, а также цинк. Вы можете приготовить смузи с фруктами и йогуртом или ореховым маслом, куриный суп. Имбирь помогает при тошноте и рвоте.
Ограничьте потребление некоторых продуктов. Воздержитесь от употребления алкоголя. При диарее, рвоте, тошноте откажитесь от трудноперевариваемых продуктов: крестоцветных овощей, фасоли и цельнозерновых. Вместо них ешьте то, что легко переваривается: бананы, варёную морковь, очищенный белый картофель. Раздражать горло могут также цельнозерновые крекеры и другие хрустящие, твёрдые продукты, острая и очень кислая пища.
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