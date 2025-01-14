Пейте больше жидкости и ешьте питательные продукты: раскрыта лучшая диета при ковиде

Фокусируйтесь на питательных веществах и калориях. Есть определённые вещества, поддерживающие работу иммунной системы. Это в том числе витамины A, C, D и E, а также цинк. Вы можете приготовить смузи с фруктами и йогуртом или ореховым маслом, куриный суп. Имбирь помогает при тошноте и рвоте.

Ограничьте потребление некоторых продуктов. Воздержитесь от употребления алкоголя. При диарее, рвоте, тошноте откажитесь от трудноперевариваемых продуктов: крестоцветных овощей, фасоли и цельнозерновых. Вместо них ешьте то, что легко переваривается: бананы, варёную морковь, очищенный белый картофель. Раздражать горло могут также цельнозерновые крекеры и другие хрустящие, твёрдые продукты, острая и очень кислая пища.

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