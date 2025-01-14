Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 января 2025, 11:15
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Пейте больше жидкости и ешьте питательные продукты: раскрыта лучшая диета при ковиде

Об этом рассказал дипломированный диетолог
При ковиде или гриппе мы часто обращаемся к супу. Но вот ещё несколько общих рекомендаций по питанию в период болезни.
Пейте больше жидкости и ешьте питательные продукты: раскрыта лучшая диета при ковиде
© Food Tank

Персонализируйте свою диету. Питание во время ковида зависит от ваших предпочтений. Важно употреблять продукты, которые дают чувство комфорта и при этом содержат питательные вещества. Это может быть суп минестроне, крендели и лимонно-лаймовый Gatorade.

Не забывайте о гидратации. Подойдут такие варианты, как вода, чай с мёдом, бульон, сок, газированная вода, сельтерская вода, содовая вода, электролитные напитки, смузи.

Пейте больше жидкости и ешьте питательные продукты: раскрыта лучшая диета при ковиде
© Blaine Moats, Adobe Stock / Tetiana

Фокусируйтесь на питательных веществах и калориях. Есть определённые вещества, поддерживающие работу иммунной системы. Это в том числе витамины A, C, D и E, а также цинк. Вы можете приготовить смузи с фруктами и йогуртом или ореховым маслом, куриный суп. Имбирь помогает при тошноте и рвоте.

Ограничьте потребление некоторых продуктов. Воздержитесь от употребления алкоголя. При диарее, рвоте, тошноте откажитесь от трудноперевариваемых продуктов: крестоцветных овощей, фасоли и цельнозерновых. Вместо них ешьте то, что легко переваривается: бананы, варёную морковь, очищенный белый картофель. Раздражать горло могут также цельнозерновые крекеры и другие хрустящие, твёрдые продукты, острая и очень кислая пища.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.